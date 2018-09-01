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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко
Фото pravmir.ru.

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва кафе в Донецке.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Глава региона назвал лидера ДНР настоящим офицером, истинным патриотом Донбасса, человеком твердых убеждений.

- Служение Родине и ее гражданам — было главным жизненным принципом Александра Владимировича. В боях он всегда проявлял мужество и храбрость, был ответственным и решительным руководителем, чем заслужил высокий авторитет среди жителей Донбасса. И таким он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, — отметил Алексей Дюмин.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Как сообщают различные источники, кроме Александра Захарченко еще несколько человек погибли или получили ранения.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 19:29 +3
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