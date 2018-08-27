Туляки принесли российской команде золото на Чемпионате мира по воздухоплаванию
Соревнования состоялись в Австрии. Пилотам пришлось выполнить 10 спортивных полётов.
Сборная России впервые заняла первое место в общекомандном зачёте на Чемпионате мира по воздухоплавательному спорту.
В составе национальной команды – уроженец Новомосковского района Евгений Чубаров и туляк Андрей Кульков.
Соревнования прошли в Австрии, в них приняли участие 105 пилотов и экипажей, которые выполнили 31 задание в 10 спортивных полетах.
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