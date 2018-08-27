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Туляки принесли российской команде золото на Чемпионате мира по воздухоплаванию

Туляки принесли российской команде золото на Чемпионате мира по воздухоплаванию

Соревнования состоялись в Австрии. Пилотам пришлось выполнить 10 спортивных полётов.

Сборная России впервые заняла первое место в общекомандном зачёте на Чемпионате мира по воздухоплавательному спорту.

В составе национальной команды – уроженец Новомосковского района Евгений Чубаров и туляк Андрей Кульков. 

Соревнования прошли в Австрии, в них приняли участие 105 пилотов и экипажей, которые выполнили 31 задание в 10 спортивных полетах.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:13 +3
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