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Пьяный житель Алексина упал с моста через Оку

Пьяный житель Алексина упал с моста через Оку

Мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Алексинскую районную больницу с многочисленными травмами был доставлен 41-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина, будучи нетрезвым, упал с моста через Оку, с высоты порядка 20 метров.

Пострадавший получил многочисленные травмы: подвывих шейных позвонков, ушибы легких и грудной клетки, сотрясение головного мозга. По факту происшествия проводится проверка.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 +3
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Место
Тульская областьАлексин

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