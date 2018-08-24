Пьяный житель Алексина упал с моста через Оку

Мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Алексинскую районную больницу с многочисленными травмами был доставлен 41-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина, будучи нетрезвым, упал с моста через Оку, с высоты порядка 20 метров.

Пострадавший получил многочисленные травмы: подвывих шейных позвонков, ушибы легких и грудной клетки, сотрясение головного мозга. По факту происшествия проводится проверка.