В Туле утром сгорела дача

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

20 августа в 6.17 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в Туле в СНТ «Автомобилистов». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, четыре пожарных расчета были на месте происшествия через 29 минут.





Открытое горение было ликвидировано в 6.55. Пострадавших нет.

В результате происшествия дача выгорела внутри по всей площади, кровля и мансарда обрушились. Пристройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.