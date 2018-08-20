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В Туле утром сгорела дача
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле утром сгорела дача

Причина пожара выясняется.

20 августа в 6.17 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в Туле в СНТ «Автомобилистов». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, четыре пожарных расчета были на месте происшествия через 29 минут.



Открытое горение было ликвидировано в 6.55. Пострадавших нет.

В результате происшествия дача выгорела внутри по всей площади, кровля и мансарда обрушились. Пристройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:51 +1
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