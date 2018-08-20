Тульская область – в десятке лидеров по объёму инвестиций

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина подведены полугодовые итоги социально-экономического развития региона.

Министр экономического развития Григорий Лаврухин сообщил, инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 года составили 62,6 млрд рублей – 134,8% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и 10 – в России.

Внешнеторговый оборот Тульской области составил 2 млрд долларов США, а экспорт составил 1541,9 млн долларов. Как отметил Григорий Лаврухин, уровень экспорта превышает объемы импорта в регион в три раза.

Индекс промышленного производства с января по июль составляет 96%. По прогнозам. За оставшиеся четыре месяца он должен вырасти до 104%. Темп ввода жилых домов в области увеличился на 63,4%.

Общий коэффициент рождаемости снизился на 7,8%, а коэффициент смертности – на 2,3%. Зампред правительства Марина Левина связала эти цифры с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.

Для решения проблемы в регионе принят комплекс мер материального стимулирования, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и продление активного долголетия.