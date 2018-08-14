Отключение воды в Туле: жителям раздадут питьевую воду
Раздача будет организована с 16.00.
Сегодня, 14 августа, с 8.30 в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, южнее ул. Гоголевской, а также в поселках Скуратово и Косая Гора наблюдаются перебои с водой.
Это связано с проведением ремонтных работ «Тулэнерго» – будет отключена подстанция 110 кВ «Глебово». Из-за этого обесточат Окский водозабор. Работы продлятся до 18.30.
Энергетики проведут неотложные ремонтные работы на силовом трансформаторе и силовом оборудовании. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
В пресс-службе городской администрации рассказали, что с 16.00 будет организована раздача питьевой воды в районе рынка «Салют».