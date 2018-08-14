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Отключение воды в Туле: жителям раздадут питьевую воду

Отключение воды в Туле: жителям раздадут питьевую воду

Раздача будет организована с 16.00.

Сегодня, 14 августа, с 8.30 в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, южнее ул. Гоголевской, а также в поселках Скуратово и Косая Гора наблюдаются перебои с водой.

Это связано с проведением ремонтных работ «Тулэнерго» – будет отключена подстанция 110 кВ «Глебово». Из-за этого обесточат Окский водозабор. Работы продлятся до 18.30.

Энергетики проведут неотложные ремонтные работы на силовом трансформаторе и силовом оборудовании. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

В пресс-службе городской администрации рассказали, что с 16.00 будет организована раздача питьевой воды в районе рынка «Салют».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +2
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