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В Тульской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Мужчины находятся в больнице.

11 августа 15.35 в деревне Чернятино Ефремовского района 30-летний водитель мотоцикла WELS YD200 без государственного регистрационного знака, мотошлема и права на управления мототранспортом, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-232554. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 38-летний пассажир с различными телесными повреждениями были доставлены в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:57 +2
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