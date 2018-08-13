В Тульской области в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 августа 15.35 в деревне Чернятино Ефремовского района 30-летний водитель мотоцикла WELS YD200 без государственного регистрационного знака, мотошлема и права на управления мототранспортом, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-232554. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 38-летний пассажир с различными телесными повреждениями были доставлены в районную больницу.