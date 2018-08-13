Улицу Николая Руднева в Туле могут закрыть из-за ремонта

Фото из архива Myslo.

17 и 18 августа в Туле отремонтируют дорожное полотно на улице Николая Руднева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

17 августа с 9.00 до 17.00 будет проводиться ремонт дорожного полотна по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского.

будет проводиться ремонт дорожного полотна по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского. 18 августа с 9.00 до 17.00 — на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского.

На период производства ремонтных работ движение транспорта на данных участках будет затруднено, вплоть до полного перекрытия.

Схема движения общественного транспорта останется прежней. Пути объезда выбирайте заранее.