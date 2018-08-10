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Владимир Аллахвердов ушёл с поста председателя тульского комитета по туризму

Владимир Аллахвердов ушёл с поста председателя тульского комитета по туризму

Его обязанности исполняет начальник отдела развития туристской деятельности Татьяна Юсупова.

Как стало известно Myslo, председатель комитета Тульской области по туризму Владимир Аллахвердов покинул свой пост по собственному желанию. Причины своего увольнения он решил не афишировать.

Развитием тульского туризма Владимир Михайлович занимался с 2017 года, а до этого был заместителем министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, курировал развитие региональной сети многофункциональных центров.

Кто займёт место Владимира Аллахвердова в тульском правительстве, пока неизвестно. Сейчас его обязанности исполняет заместитель председателя комитета – начальник отдела развития туристской деятельности Татьяна Юсупова.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:07 0
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