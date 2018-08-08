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В Тульской области задержали сутенера

В Тульской области задержали сутенера

На мужчину работали четыре проститутки в возрасте от 30 до 40 лет.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали 64-летнего жителя Новомосковска, причастного к организации занятия проституцией.

Выяснилось, что на сутенера работают четыре женщины в возрасте от 30 до 40 лет, которые оказывали интимные услуги различным клиентам. Мужчина получал заказы от постояльцев гостиниц и лиц, отдыхающих в саунах города, после чего самостоятельно развозил своих подопечных по адресам.

По версии полицейских, постоянным клиентам он доставлял проституток в квартиры по месту жительства.

Денежные средства, полученные за оказанные услуги интимного характера, мужчина распределял между женщинами по своему усмотрению, оставляя себе часть суммы.

- В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Сотрудники УМВД России по Тульской области проводят дальнейшую работу по установлению фактов незаконной деятельности 64-летнего задержанного, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +2
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