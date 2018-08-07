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В Алексине «Мицубиси» сбил 6-летнюю девочку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине «Мицубиси» сбил 6-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали.

6 августа 12.30 в Алексине на улице Ленина 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», по предварительной информации, сбила шестилетнюю девочку.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
 
Ребенка с различными травмами госпитализировали.
госавтоинспекция

Уважаемые родители, тульская Госавтоинспекция убедительно просит, не оставлять без внимания маленьких участников дорожного движения!

Переходя проезжую часть, возьмите ребенка за руку, если нет возможности самостоятельно держать ребенка, пусть он держится рукой за вас. Ни при каких обстоятельствах не теряйте детей из поля зрения вблизи проезжей части, особенно при ее пересечении.

Обязательно объясните детям основные правила дорожного движения. Помните, что именно от вас зависит здоровье и безопасность ваших детей!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 0
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