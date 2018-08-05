МЧС о ЧП на химпредприятии в Тульской области: Угрозы населению и рабочим нет

В результате взрыва четверо человек получили термические ожоги лица и рук.

Напомним, в результате ЧП на Алексинском химическом комбинате трое госпитализированы и один человек получил медицинскую помощь на месте.

О происшествии стало известно в пять вечера, когда Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация.

«По прибытии на место происшествия в 17:02, пожарные горения не обнаружили. Технологический процесс на предприятии не нарушен. Угрозы населению и рабочим предприятия нет», сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, взорвалась газовоздушная смесь на линии по производству пороха.