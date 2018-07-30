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За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 55 пьяных водителей

За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 55 пьяных водителей

Трое из них ранее уже привлекались к ответственности за подобное нарушение.

С 27 по 29 июля сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области выявили 55 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 29 человек были задержаны за пьяное вождение, 23 – за отказ освидетельствования. Ещё трое оказались рецидивистами и ранее уже задерживались за подобное нарушение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается в десять раз, а водителю грозит уголовная ответственность.

Кроме того, с 23 по 29 июля на дорогах Тулы работал «скрытый патруль» и мотогруппа ГИБДД. Инспекторы выявили 77 нарушений ПДД, 18 из которых были совершены мотоциклистами. Среди них – управление мотоциклом без регистрационного знака, отсутствие при себе регистрационных документов и полиса ОСАГО, а также вождение мотоцикла без шлема и езда с выключенными фарами.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +1
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