Глава тульского комитета по тарифам Дмитрий Васин проведёт приём граждан

Передвижная мобильная приёмная будет работать в посёлке Барсуки 22 августа.

В среду, 22 августа, с 10.00 до 14.00 пройдёт личный приём граждан председателем комитета Тульской области по тарифам Дмитрием Васиным.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания «Барсуковской школы имени А. М. Гаранина» по адресу: г. Тула, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9.

Желающим попасть на приём необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.