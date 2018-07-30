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Глава тульского комитета по тарифам Дмитрий Васин проведёт приём граждан

Глава тульского комитета по тарифам Дмитрий Васин проведёт приём граждан

Передвижная мобильная приёмная будет работать в посёлке Барсуки 22 августа.

В среду, 22 августа, с 10.00 до 14.00 пройдёт личный приём граждан председателем комитета Тульской области по тарифам Дмитрием Васиным.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания «Барсуковской школы имени А. М. Гаранина» по адресу: г. Тула, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9.

Желающим попасть на приём необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 0
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