Теттех извинился перед Гораном Чаушичем и «Арсеналом» за грубую игру

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Полузащитник московского «Динамо» Абдул-Азиз Теттех принес извинения за грубую игру против Горана Чаушича в матче с тульским «Арсеналом». Об этом пишет «Р-Спорт».

- Руководство, тренерский штаб, футболисты осуждают действия Теттеха. На поле должна вестись честная борьба, но, к сожалению, подобные факты иногда случаются.

Теттех приносит свои извинения Горану Чаушичу и всей команде «Арсенал». Безусловно, со стороны руководства к Теттеху будут применены жесткие санкции, но это уже внутриклубная история. В четверг пройдет КДК, и, конечно, последует дисквалификация. Футболист и клуб осознают это, — сообщили в пресс-службе «Динамо».