Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Богородицке курильщик чуть не спалил частный дом
Огонь уничтожил постельные принадлежности и диван.
В 8.49 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на улице Южной в Богородицке.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 8.52, открытое горение было ликвидировано в 8.56. Никто не пострадал – сгорели постельные принадлежности и диван, закоптились стены в одной из комнат.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается, предположительно, огонь возник из-за непотушенной сигареты.
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