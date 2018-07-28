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В Богородицке курильщик чуть не спалил частный дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Богородицке курильщик чуть не спалил частный дом

Огонь уничтожил постельные принадлежности и диван.

В 8.49 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на улице Южной в Богородицке. 

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 8.52, открытое горение было ликвидировано в 8.56. Никто не пострадал – сгорели постельные принадлежности и диван, закоптились стены в одной из комнат.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается, предположительно, огонь возник из-за непотушенной сигареты.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:29 0
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Тульская областьБогородицк

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