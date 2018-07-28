В Щекино школьники украли три велосипеда

В дежурную часть отдела полиции по Щёкинскому району обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда дома № 9 по улице Колоскова был похищен велосипед «Стелс». Спустя некоторое время 68-летний житель другого подъезда того же дома сообщил о краже велосипеда «Десна».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции были установлены два учащихся четвёртого класса одной из щёкинских общеобразовательных школ – мальчишки 12 и 11 лет.

Кроме того, полицейские выяснили, что один из воришек накануне «увёл» ещё один велосипед от магазина на улице Советской. По фактам происшествий проводится проверка. Велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам. Полицейские проверяют возможную причастность мальчишек к другим подобным кражам.

Сотрудники полиции советуют владельцам велосипедов соблюдать основные правила безопасности, чтобы защитить своего двухколёсного коня от кражи: