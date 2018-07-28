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В Щекино школьники украли три велосипеда

В Щекино школьники украли три велосипеда

Похищенное изъято и возвращено владельцам, с подростками работают сотрудники полиции.

В дежурную часть отдела полиции по Щёкинскому району обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда дома № 9 по улице Колоскова был похищен велосипед «Стелс». Спустя некоторое время 68-летний житель другого подъезда того же дома сообщил о краже велосипеда «Десна».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции были установлены два учащихся четвёртого класса одной из щёкинских общеобразовательных школ – мальчишки 12 и 11 лет.

Кроме того, полицейские выяснили, что один из воришек накануне «увёл» ещё один велосипед от магазина на улице Советской. По фактам происшествий проводится проверка. Велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам. Полицейские проверяют возможную причастность мальчишек к другим подобным кражам.

Сотрудники полиции советуют владельцам велосипедов соблюдать основные правила безопасности, чтобы защитить своего двухколёсного коня от кражи:

  • По возможности не оставляйте велосипед без присмотра.
  • При необходимости пользуйтесь велозамком. Самыми взломостойкими являются цепные замки и замки типа U-lock.
  • Оставляйте велосипед на виду и в поле зрения камер видеонаблюдения, пока вы отсутствуете.
  • Не доверяйте присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
  • Пристегивая велосипед к ограждению или перилам убедитесь, в надежности конструкции.
  • Пристегивайте  велосипед за колесо и раму.
  • Забирайте с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.
  • Оставляя велосипед надолго, стоит снять и унести с собой седло.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 +2
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