В Туле должник регулярно сбегал от судебных приставов через окно

Фото УФССП.

Алиментщика, задолжавшего ребенку почти полмиллиона рублей, всё же поймали.

Долг мужчины по алиментам составлял 490 тысяч рублей. В отношении недобросовестного отца судебный пристав-исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде обязательных работ.

Однако к отбытию наказания должник так и не приступил, кроме того, всячески скрывался от судебных приставов. Его объявили в исполнительный розыск.

Приставам было известно, что должник зарегистрирован в квартире вместе со своей матерью. Они неоднократно осуществляли выход по месту проживания должника. Но его мать поясняла, что сын у нее не бывает, а где он, она не в курсе.

Только потом выяснилось, что пока мать должника вела с приставами беседы, ее сын сбегал на улицу через окно, благо квартира была на первом этаже.

В результате во время очередной попытки бегства должник попал прямо в руки работника УФССП.

В настоящее время судебный пристав-исполнитель составил рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Проводится доследственная проверка.