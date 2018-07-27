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В Кимовском районе строители повредили газопровод
Фото из архива Myslo.

В Кимовском районе строители повредили газопровод

Газовщики оперативно устранили утечку.

В поселке Казановка Кимовского района строительная техника повредила подземный газопровод низкого давления. Оперативно прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы выяснили, что авария произошла из-за несогласованных земляных работ, которые проводили рабочие ООО «СВКХ Сервис».

Для устранения утечки специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попал один жилой дом (8 квартир).

После согласования с муниципальной администрацией, на балансе которой находятся распределительные сети, были оперативно проведены ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:49 +2
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Кимовский район
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