В Кимовском районе строители повредили газопровод

Фото из архива Myslo.

В поселке Казановка Кимовского района строительная техника повредила подземный газопровод низкого давления. Оперативно прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы выяснили, что авария произошла из-за несогласованных земляных работ, которые проводили рабочие ООО «СВКХ Сервис».

Для устранения утечки специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попал один жилой дом (8 квартир).

После согласования с муниципальной администрацией, на балансе которой находятся распределительные сети, были оперативно проведены ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.