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Сегодня в Тульском кремле на «Газон» приземлится парашютист

Сегодня в Тульском кремле на «Газон» приземлится парашютист

Правда, для этого нужны будут идеальные погодные условия.

Сегодня, 26 июля, в Тульском кремле на площадке молодежного пространства «Газон» отметят День парашютиста.

С 16.00 до 18.30 для посетителей будет работать площадка Федерации парашютного спорта Тульской области. Каждый сможет познакомиться со спортивным или десантным парашютом, его устройством, принципом работы, примерить его, принять участие в викторине. Самые смелые и активные участники получат сертификаты на полет в аэротрубе.

Главным событием дня станет приземление парашютиста с российским флагом прямо на территорию «Газона».

Приземление планируется с 19.00 до 20.00. Однако это произойдет при идеальных погодных условиях.

Что еще интересного ждет туляков сегодня на «Газоне», смотрите в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:17 +1
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