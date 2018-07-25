новости
новости
Регистрация
В Подмосковье в авиакатастрофе погибли два человека: среди них тульский пилот
Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В Подмосковье в авиакатастрофе погибли два человека: среди них тульский пилот

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

24 июля в Серпухове произошла трагедия. В 15.20 в районе аэродрома Дракино потерпел крушение легкомоторный самолет — единичный экземпляр воздушного судна ZET-326.

В авиакатастрофе погибли два человека — пилот-инструктор Виктор Бирюков и летчик-испытатель 3 класса Игорь Турик. Бирюков являлся одним из пяти учредителей тульской Федерации самолетного спорта.

Момент крушения попал на видео:

Самолет принадлежал Федерации самолетного спорта Тульской области.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Следствие установило, что «в ходе выполнения полета при осуществлении правого разворота воздушное судно потеряло скорость и произошло его сваливание, в результате которого самолет упал на землю».

Рассматриваются три версии произошедшего: неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.

– Следователями с участием специалиста Росавиации осмотрено место крушения воздушного судна, а также сам самолет. Кроме того, был проведен ряд следственных действий на месте базирования воздушного судна — аэродроме Дракино Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия.

сегодня, в 15:46 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаСерпухов
Прочее
разбился самолеткрушение самолетапогиб пилот

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники органов следствия Тульской области отметили профессиональный праздник
Сотрудники органов следствия Тульской области отметили профессиональный праздник
В Новомосковске директор МБУ «Городские парки» обвиняется в растрате
В Новомосковске директор МБУ «Городские парки» обвиняется в растрате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.