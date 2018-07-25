В Подмосковье в авиакатастрофе погибли два человека: среди них тульский пилот

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

24 июля в Серпухове произошла трагедия. В 15.20 в районе аэродрома Дракино потерпел крушение легкомоторный самолет — единичный экземпляр воздушного судна ZET-326.

В авиакатастрофе погибли два человека — пилот-инструктор Виктор Бирюков и летчик-испытатель 3 класса Игорь Турик. Бирюков являлся одним из пяти учредителей тульской Федерации самолетного спорта.

Момент крушения попал на видео:

Самолет принадлежал Федерации самолетного спорта Тульской области.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Следствие установило, что «в ходе выполнения полета при осуществлении правого разворота воздушное судно потеряло скорость и произошло его сваливание, в результате которого самолет упал на землю».

Рассматриваются три версии произошедшего: неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.

– Следователями с участием специалиста Росавиации осмотрено место крушения воздушного судна, а также сам самолет. Кроме того, был проведен ряд следственных действий на месте базирования воздушного судна — аэродроме Дракино Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия.