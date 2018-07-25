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В Новомосковске директор МБУ «Городские парки» обвиняется в растрате

В Новомосковске директор МБУ «Городские парки» обвиняется в растрате

По версии следствия, он дал указание начислять в полном объеме зарплату нетрудоспособному работнику.

Прокуратура Новомосковска в ходе проверки выявила факт незаконного начисления заработной платы рабочему МБУ «Городские парки», который в в тот момент был нетрудоспособен в связи с травмой. Об этом директору предприятия было достоверно известно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, руководитель учреждения, используя свое служебное положение и действуя из личной заинтересованности дал указание начислять зарплату указанному рабочему в полном объеме.

В период со 2 сентября 2016 по 9 января 2017 год рабочий, являясь нетрудоспособным, получил на свою банковскую карту 79 365,85 руб.

Своими действиями директор совершил растрату, причинив МБУ «Городские парки» в лице администрации МО город Новомосковск имущественный вред на указанную сумму.

Материалы проверки прокурор направил в следственные органы. Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Ход расследования по делу прокуратура города взяла на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 +1
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