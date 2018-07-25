Житель Дубенского района избил и изнасиловал знакомую в лесу

Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 21-летнему жителю Дубенского района. Молодого человека осудили за изнасилование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный распивал спиртное вместе со своей знакомой в лесополосе. Пьяный злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове и, сдавливая шею, изнасиловал.

Суд приговорил преступника к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.