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Житель Дубенского района избил и изнасиловал знакомую в лесу

Житель Дубенского района избил и изнасиловал знакомую в лесу

Суд приговорил 21-летнего мужчину к трём годам колонии строгого режима.

Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 21-летнему жителю Дубенского района. Молодого человека осудили за изнасилование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный распивал спиртное вместе со своей знакомой в лесополосе. Пьяный злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове и, сдавливая шею, изнасиловал.

Суд приговорил преступника к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:00 0
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