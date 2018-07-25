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Погода в Туле 26 июля: жара, небольшой дождь и умеренный ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 26 июля: жара, небольшой дождь и умеренный ветер

Синоптики обещают облачность и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +15 до +20 градусов, днём – до +30. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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