Погода в Туле 26 июля: жара, небольшой дождь и умеренный ветер

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают облачность и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +15 до +20 градусов, днём – до +30. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.