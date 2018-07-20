За поддельное водительское удостоверение туляк получил 400 часов исправработ

Кто изготовил мужчине липовые документы, узнать так и не удалось.

29-летний житель Тулы признан виновным в ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что неустановленное следствием лицо за деньги изготовило мужчине водительское удостоверение. 8 февраля 2018 года автомобиль под управлением обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД.

При проверке водительских прав по базе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции выяснилось, что документ с данным серийным номером числится за другим лицом.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Приговор в законную силу не вступил.