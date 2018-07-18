Алексей Дюмин вошел в новый состав президиума Госсовета РФ
Также членами президиума стали губернаторы Калининградской, Челябинской, Сахалинской областей, Пермского края, главы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.
18 июля Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».
Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета вошел и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Также членами президиума стали губернаторы Калининградской, Челябинской, Сахалинской областей, Пермского края, главы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.
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