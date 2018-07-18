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Алексей Дюмин вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

Алексей Дюмин вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

Также членами президиума стали губернаторы Калининградской, Челябинской, Сахалинской областей, Пермского края, главы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.

18 июля Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».
 
Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета вошел и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
Также членами президиума стали губернаторы Калининградской, Челябинской, Сахалинской областей, Пермского края, главы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.
сегодня, в 19:14 −3
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