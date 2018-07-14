Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
В Суворовском районе сгорел жилой дом
ЧП произошло в деревне Малиновка.
13 июля в 17.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Малиновка Суворовского района.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
Пожарные прибыли на место в 17.49, а спустя восемь минут им удалось ликвидировать открытое горение.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади дома.
Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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