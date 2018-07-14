новости
новости
Регистрация
В Суворовском районе сгорел жилой дом
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворовском районе сгорел жилой дом

ЧП произошло в деревне Малиновка.

13 июля в 17.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Малиновка Суворовского района. 

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Пожарные прибыли на место в 17.49, а спустя восемь минут им удалось ликвидировать открытое горение.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади дома.

Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Суворовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Часть сельхозпредприятий Тульской области освободят от налога на имущество на 7 лет
Часть сельхозпредприятий Тульской области освободят от налога на имущество на 7 лет
В Туле столкнулись Toyota и Lada Granta: пострадали два человека
В Туле столкнулись Toyota и Lada Granta: пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.