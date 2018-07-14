В Суворовском районе сгорел жилой дом

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

13 июля в 17.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Малиновка Суворовского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Пожарные прибыли на место в 17.49, а спустя восемь минут им удалось ликвидировать открытое горение.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади дома.

Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.