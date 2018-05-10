На проспекте Ленина в Туле на ходу загорелся автомобиль

Фото и видео Юлии Александровой и Кристины Вернигориной.

Как сообщили Myslo в региональном МЧС, с огнем борются два пожарных расчета. Движение в сторону центра города затруднено.

Вся информация уточняется в региональном ГУ МЧС.

Как рассказал Myslo водитель сгоревшего авто, во время движения у него внезапно задымилась машина. Он не сразу понял, что горит, думал, поднялась пыль. О том, что у него под капотом огонь, ему сообщили водители встречных авто.

Он ехал без пассажиров. Сначала пытался тушить авто сам, огнетушителем, но у него ничего не получилось. Тогда он вызвал пожарных.