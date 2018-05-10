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На проспекте Ленина в Туле на ходу загорелся автомобиль
Фото и видео Юлии Александровой и Кристины Вернигориной.

На проспекте Ленина в Туле на ходу загорелся автомобиль

10 мая около 11.15 на проспекте Ленина в Туле напротив рынка «Салют» полыхнул старый «Пежо».

Как сообщили Myslo в региональном МЧС, с огнем борются два пожарных расчета. Движение в сторону центра города затруднено.

Вся информация уточняется в региональном ГУ МЧС.

Как рассказал Myslo водитель сгоревшего авто, во время движения у него внезапно задымилась машина. Он не сразу понял, что горит, думал, поднялась пыль. О том, что у него под капотом огонь, ему сообщили водители встречных авто.

Он ехал без пассажиров. Сначала пытался тушить авто сам, огнетушителем, но у него ничего не получилось. Тогда он вызвал пожарных.

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Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 1
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 2
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 3
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 4
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 5
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 6
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 7
Сгорел автомобиль на пр. Ленина, Фото: 8
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:26 +3
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