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За первый квартал 2018 года туляки взяли кредитов на 23 млрд рублей
Фото newsnn.ru.

За первый квартал 2018 года туляки взяли кредитов на 23 млрд рублей

Это почти вполовину больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые три месяца текущего года жители Тульской области получили потребительские кредиты на общую сумму 23 млрд рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть кредитов традиционно взята в рублях, кредиты в иностранной валюте составляют всего 0,5% от общего объема выданных заемных средств.

Накопленный ссудный портфель физических лиц по итогам первого квартала 2018 года составил в регионе 118 млрд рублей. При этом просроченная задолженность составила 7,5 млрд рублей (6,3%).

На начало апреля в Тульской области действовал один региональный банк, семь филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 273 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 0
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