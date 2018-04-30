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В Тульской области вдвое увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

В Тульской области вдвое увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

На территории региона введен особый противопожарный режим.

Постановлением правительства Тульской области от 18.04.2018 № 146 с 19 апреля 2018 года на территории региона введен особый противопожарный режим.

С 23 по 29 апреля 2018 года подразделениями пожарной охраны осуществлено более 400 выездов на тушение сухой растительности и более 170 выездов на тушение мусора. Большинство возгораний возникает по вине человека, в том числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности.

Введение особого противопожарного режима предусматривает ряд ограничительных мер, в том числе - не допускается любой пал травы, сжигание мусора, разведение костров.

В настоящее время реализуется комплекс дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе:
- патрулирование территорий муниципальных образований, в том числе традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам и расположенным в лесопарковой зоне; 
- силы, привлекаемые к тушению пожаров, переведены в режим повышенной готовности;
- осуществляется информирование населения о выполнении мер пожарной безопасности, в том числе путем проведения сходов;
- распространяется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара;

- ежедневно проводится мониторинг пожарной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В связи с введением особого противопожарного режима штраф на граждан за нарушение требований пожарной безопасности составляет от двух до четырех тысяч рублей.

На должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

МЧС предупреждает

Травяные палы весьма опасны, особенно в ветреную погоду. 
Остановить разгоревшуюся сухую траву непросто. Увеличивается опасность перехода огня на строения и лесные массивы.
В целях недопущения подобных ситуаций соблюдайте ряд основных требований:
- регулярно проводите уборку мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 
- не допускайте сжигание мусора, а также разведение костров на полях.
При обнаружении горения необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану  - сообщить о найденном очаге возгорания и как туда проехать.
Если это начинающееся горение можно постараться ликвидировать загорание самостоятельно.
Если это не удалось сделать, немедленно покиньте опасную зону и сообщите о загорании в единую службу спасения по телефонам «101» или «112».

вчера, в 21:31 +1
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