В Тульской области вдвое увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

Постановлением правительства Тульской области от 18.04.2018 № 146 с 19 апреля 2018 года на территории региона введен особый противопожарный режим.

С 23 по 29 апреля 2018 года подразделениями пожарной охраны осуществлено более 400 выездов на тушение сухой растительности и более 170 выездов на тушение мусора. Большинство возгораний возникает по вине человека, в том числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности.

Введение особого противопожарного режима предусматривает ряд ограничительных мер, в том числе - не допускается любой пал травы, сжигание мусора, разведение костров.

В настоящее время реализуется комплекс дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе:

- патрулирование территорий муниципальных образований, в том числе традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам и расположенным в лесопарковой зоне;

- силы, привлекаемые к тушению пожаров, переведены в режим повышенной готовности;

- осуществляется информирование населения о выполнении мер пожарной безопасности, в том числе путем проведения сходов;

- распространяется наглядная агитация по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара;

- ежедневно проводится мониторинг пожарной обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В связи с введением особого противопожарного режима штраф на граждан за нарушение требований пожарной безопасности составляет от двух до четырех тысяч рублей.

На должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

МЧС предупреждает

Травяные палы весьма опасны, особенно в ветреную погоду.

Остановить разгоревшуюся сухую траву непросто. Увеличивается опасность перехода огня на строения и лесные массивы.

В целях недопущения подобных ситуаций соблюдайте ряд основных требований:

- регулярно проводите уборку мусора и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- не допускайте сжигание мусора, а также разведение костров на полях.

При обнаружении горения необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану - сообщить о найденном очаге возгорания и как туда проехать.

Если это начинающееся горение можно постараться ликвидировать загорание самостоятельно.

Если это не удалось сделать, немедленно покиньте опасную зону и сообщите о загорании в единую службу спасения по телефонам «101» или «112».