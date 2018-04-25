28 апреля в Туле изменится работа парковок

Фото из архива Myslo.

Туляки смогут бесплатно парковать свои автомобили с 29 апреля по 2 мая.

Согласно постановлению Правительства РФ, в этом году выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на 30 апреля.

В связи с этим будет изменен и режим работы платных парковок в Туле. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, 28 апреля парковка автомобильного транспорта в зоне платного парковочного пространства будет тарифицироваться в соответствии с установленным тарифом — 40 рублей в час.

Соответственно, с 29 апреля по 2 мая парковка автотранспорта будет бесплатной.