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28 апреля в Туле изменится работа парковок
Фото из архива Myslo.

28 апреля в Туле изменится работа парковок

Туляки смогут бесплатно парковать свои автомобили с 29 апреля по 2 мая.

Согласно постановлению Правительства РФ, в этом году выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на 30 апреля.

В связи с этим будет изменен и режим работы платных парковок в Туле. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, 28 апреля парковка автомобильного транспорта в зоне платного парковочного пространства будет тарифицироваться в соответствии с установленным тарифом — 40 рублей в час.

Соответственно, с 29 апреля по 2 мая парковка автотранспорта будет бесплатной.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:51 +4
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