Фото из архива Myslo.
28 апреля в Туле изменится работа парковок
Туляки смогут бесплатно парковать свои автомобили с 29 апреля по 2 мая.
Согласно постановлению
В связи с этим будет изменен и режим работы платных парковок в Туле. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, 28 апреля парковка автомобильного транспорта в зоне платного парковочного пространства будет тарифицироваться в соответствии с установленным тарифом — 40 рублей в час.
Соответственно, с 29 апреля по 2 мая парковка автотранспорта будет бесплатной.
Другие статьи по темам
Место