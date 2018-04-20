В Туле осудят двоих сутенеров

Они подбирали женщин для занятия проституцией, искали клиентов, а также доставляли проституток «заказчику».

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 53-летней тулячки и 50-летнего гражданина Республики Азербайджан. Они обвиняются в п. «в» ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 241 УК РФ — вовлечение в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору и организации занятия проституцией другими лицами.

Установлено, что обвиняемые, не имеющие постоянных законных источников доходов, договорились открыть собственный прибыльный «бизнес».

– Распределив между собой роли, соблюдая правила конспирации, обвиняемые подбирали в различных местах на территории города женщин для занятия проституцией, искали клиентов, а также доставляли проституток «заказчику», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Деньги за оказанные интимные услуги распределяли между всеми участниками процесса.

Кроме того, с 5 по 6 июля 2016 года обвиняемые пытались вовлечь в занятие проституцией уроженку Тульской области С., которая нуждалась в трудоустройстве и заработке. Однако незаконные действия пресекли полицейские.

50-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его сообщнице — подписка о невыезде.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд.