В Тульской области пьяный водитель ИЖа устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 апреля в 21.00 на 3-м километре автодороги «Узловая — Богородицк — а.п. к н.п. Федоровка» 36-летний водитель автомобиля «ИЖ 2126−030», предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир автомобиля, который с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.