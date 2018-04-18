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В Тульской области пьяный водитель ИЖа устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель ИЖа устроил ДТП

В аварии пострадал пассажир автомобиля.

17 апреля в 21.00 на 3-м километре автодороги «Узловая — Богородицк — а.п. к н.п. Федоровка» 36-летний водитель автомобиля «ИЖ 2126−030», предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир автомобиля, который с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 +1
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