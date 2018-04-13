В Дубенском районе сгорел дом: пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 апреля в 22.28 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного строения в п. Гвардейский Дубенского района.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 22.39.

При пожаре пострадал 32-летний мужчина. С ожогами рук он доставлен в больницу.

Причина пожара устанавливается.