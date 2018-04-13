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В Дубенском районе сгорел дом: пострадал мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Дубенском районе сгорел дом: пострадал мужчина

Инцидент произошел вчера вечером.

12 апреля в 22.28 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного строения в п. Гвардейский Дубенского района.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 22.39.

При пожаре пострадал 32-летний мужчина. С ожогами рук он доставлен в больницу.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:41 0
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Место
ГвардейскийДубенский районТульская область

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