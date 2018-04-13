Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Дубенском районе сгорел дом: пострадал мужчина
Инцидент произошел вчера вечером.
12 апреля в 22.28 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного строения в п. Гвардейский Дубенского района.
Спустя 8 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 22.39.
При пожаре пострадал 32-летний мужчина. С ожогами рук он доставлен в больницу.
Причина пожара устанавливается.
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