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Слесарь тульского «горгаза» вернулся домой из СИЗО

Слесарь тульского «горгаза» вернулся домой из СИЗО

Теперь он находится под домашним арестом.

64-летнему Владимиру Морозову, для которого арест в декабре 2017 года стал полной неожиданностью, с сегодняшнего дня запрещено общаться с кем-то из «внешнего мира», только с домочадцами. Звонить никому нельзя, писать письма тоже. Из дома также выходить запрещено. Из медпомощи — только скорая. Это называется домашний арест.

– Но для него и это уже хорошо, он же дома, а не в изоляторе, — говорит его дочь Елена. Вчера, 11 апреля, после судебного заседания она никак не ожидала, что отца отпустят так быстро, думала, 14-го, когда заканчивался очередной срок содержания под стражей. – И вдруг вечером звонок — сейчас привезем. Я была ошарашена.

– Наконец-то папино состояние нормализовалось. Сегодня давление было 130. Он приходит в себя. Надеется, что все обвинения с него снимут и мы сможем обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

 

Напомним, вчера в Центральном суде города Тулы рассмотрели ходатайство о продлении срока ареста Владимиру Морозову. Суд решил освободить слесаря из-под стражи и изменить ему меру пресечения на домашний арест сроком на 28 суток (с 11 апреля). За это время следователи должны будут провести по делу дополнительное расследование и вновь направить его в суд либо принять иное процессуальное решение.

Как уже сообщал Myslo, сегодня в ходе судебного заседания Морозову стало плохо. В суд вызывали скорую помощь.

предыстория

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме № 13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.

Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
Суд отпустил слесаря «Тулагоргаза» из СИЗО под домашний арест
Дежурная часть
Суд отпустил слесаря «Тулагоргаза» из СИЗО под домашний арест
вчера, в 17:12, 42 6514 24
Дело тульского газовщика: 64-летнему обвиняемому в суд вызвали скорую
Дежурная часть
Дело тульского газовщика: 64-летнему обвиняемому в суд вызвали скорую
вчера, в 16:16, 28 3404 2
Суд над тульским газовщиком: дело вернули на дополнительное расследование, слесаря оставили под стражей
Дежурная часть
Суд над тульским газовщиком: дело вернули на дополнительное расследование, слесаря оставили под стражей
14 марта, в 12:46, 53 7557 -1
Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
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Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
14 марта, в 11:22, 44 3199 12
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:17 +20
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