Суд отпустил слесаря «Тулагоргаза» из СИЗО под домашний арест

В Центральном суде города Тулы завершилось заседание: суд рассмотрел ходатайство о продлении срока ареста Владимиру Морозову. Заседание длилось три часа.

Суд решил освободить слесаря из-под стражи и изменить ему меру пресечения на домашний арест сроком на 28 суток (с 11 апреля). За это время следователи должны будут провести по делу дополнительное расследование и вновь направить его в суд либо принять иное процессуальное решение.

Сегодня Владимира Морозова впервые за долгое время вывезли в суд из СИЗО. До этого он участвовал в слушаниях только по видеосвязи.

Напомним, 14 марта Тульский областной суд решил вернуть дело на доследование.

Как уже сообщал Myslo, сегодня в ходе судебного заседания Морозову стало плохо. В суд вызывали скорую помощь.

предыстория

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме № 13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.