новости
новости
Регистрация
Дело тульского газовщика: 64-летнему обвиняемому в суд вызвали скорую

Дело тульского газовщика: 64-летнему обвиняемому в суд вызвали скорую

Сегодня в суде рассматривают ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей слесаря «Тулагоргаза» Владимира Морозова.

Заседание проходит в практически закрытом режиме: в зале только участники процесса и родственники Морозова.

Судья решает вопрос, оставить обвиняемого под стражей или освободить его. С ходатайством о продлении срока ареста до 14 мая в суд вышел Следственный комитет. Адвокаты просят для подзащитного домашний арест.

Напомним, 14 марта Тульский областной суд решил вернуть дело на доследование, при этом самого газовщика оставили под стражей на месяц. Срок истекает 14 апреля. После рассмотрения апелляционной жалобы дело долго шло из суда в прокуратуру, оттуда — к следователям. По всей видимости, провести новое расследование в установленный судом срок не представилось возможным. Подсудимый Морозов вернулся в первоначальный статус — обвиняемого.

Как стало известно Myslo, в ходе судебного заседания Морозову стало плохо. Лицо покраснело, стал с трудом говорить. Давление подскочило под 200, уровень сахара — 18 (Морозов страдает диабетом). Приехавшие медики подтвердили ухудшение самочувствия. Заседание продолжается уже более двух часов. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

предыстория

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме № 13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.

Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
Суд над тульским газовщиком: дело вернули на дополнительное расследование, слесаря оставили под стражей
Дежурная часть
Суд над тульским газовщиком: дело вернули на дополнительное расследование, слесаря оставили под стражей
14 марта, в 12:46, 53 7416 -1
Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
Дежурная часть
Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
14 марта, в 11:22, 44 3101 12
Суд по газовщику отложили: Прокуратура знакомится с делом
Дежурная часть
Суд по газовщику отложили: Прокуратура знакомится с делом
12 марта, в 12:14, 58 3435 1
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд
Жизнь Тулы и области
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд
12 марта, в 10:28, 69 6526 5
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
слесарьгазовщикприговорпогибли от угарного газа
Люди
Владимир Морозов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под массовым захоронением в центре Тулы обнаружили печь
Под массовым захоронением в центре Тулы обнаружили печь
В 2018 году в Туле расселят 36 аварийных многоквартирных домов
В 2018 году в Туле расселят 36 аварийных многоквартирных домов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.