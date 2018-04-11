Дело тульского газовщика: 64-летнему обвиняемому в суд вызвали скорую

Сегодня в суде рассматривают ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей слесаря «Тулагоргаза» Владимира Морозова.

Заседание проходит в практически закрытом режиме: в зале только участники процесса и родственники Морозова.

Судья решает вопрос, оставить обвиняемого под стражей или освободить его. С ходатайством о продлении срока ареста до 14 мая в суд вышел Следственный комитет. Адвокаты просят для подзащитного домашний арест.

Напомним, 14 марта Тульский областной суд решил вернуть дело на доследование, при этом самого газовщика оставили под стражей на месяц. Срок истекает 14 апреля. После рассмотрения апелляционной жалобы дело долго шло из суда в прокуратуру, оттуда — к следователям. По всей видимости, провести новое расследование в установленный судом срок не представилось возможным. Подсудимый Морозов вернулся в первоначальный статус — обвиняемого.

Как стало известно Myslo, в ходе судебного заседания Морозову стало плохо. Лицо покраснело, стал с трудом говорить. Давление подскочило под 200, уровень сахара — 18 (Морозов страдает диабетом). Приехавшие медики подтвердили ухудшение самочувствия. Заседание продолжается уже более двух часов. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

предыстория

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме № 13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.