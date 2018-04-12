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Матч «Краснодар» – «Арсенал» рассудит Артём Чистяков
Фото: rsport.ria.ru.

Матч «Краснодар» – «Арсенал» рассудит Артём Чистяков

Игра состоится 14 апреля в 19.00.

На матч «Краснодар» — «Арсенал» назначена судейская бригада. Главным арбитром будет Артём Чистяков (Азов). Отметим, что Чистяков судил игру оружейников всего раз — 15 октября 2017 года. Тогда тульская команда обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге с минимальным счетом.

Ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва). Резервным судьей назначен Сергей Куликов из Саранска, инспектором — Михаил Ходырев (Москва). Делегат РФПЛ — Юрий Ключников (Ростов-на-Дону).

Матч «Краснодар» — «Арсенал» состоится 14 апреля, в субботу, в 19.00.

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