Суд над тульским газовщиком: дело вернули на дополнительное расследование, слесаря оставили под стражей

Рассмотрев апелляционную жалобу на приговор Центрального суда, областные судьи вынесли следующий вердикт: дело вернули на дополнительное расследование, а слесаря оставили под стражей на месяц — до 14 апреля. Подсудимый Морозов возвращается в первоначальный статус — обвиняемого.

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Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

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Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме №13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.