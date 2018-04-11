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Жители Ефремова обеспокоены уровнем детской медицины в городе

Жители Ефремова обеспокоены уровнем детской медицины в городе

Эту и другие проблемы взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Тульской области Наталия Зыкова.

9 апреля Наталия Зыкова совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) рассмотрели сложные ситуации, сложившиеся в многодетных семьях Ефремовского района.

Так, в адрес уполномоченного поступило обращение 17-летнего подростка. Его мама умерла в 2012 году, после чего он и его младшая сестра проживают с бабушкой. Парень жаловался на жестокое обращение со стороны отца, к тому же отец не оформил материнский капитал на своих детей, не разобрался с жилищным вопросом, не давал согласие на необходимую медицинскую помощь. Отец детей работает вахтовым методом в Москве, но это не оправдывает его бездействие в исполнении родительских обязанностей.

Совместно с сотрудниками Пенсионного фонда, опеки, социальной защиты был выстроен алгоритм помощи детям. Рассмотрели все варианты представления интересов детей бабушкой, был решен вопрос с переоформлением маткапитала на детей. КДН и ЗП проведет профилактическую работу с отцом. Также подготовлено исковое заявление в суд для оформления жилья на детей.

КДН и ЗП также разобрала давнюю затянувшуюся историю. Наталия Зыкова дала рекомендации органам опеки в течение двух недель решить сложную ситуацию в отношении онкобольной 10-летней девочки, мать которой не исполняет свои родительские обязанности.

Впервые Наталией Зыковой в городе Ефремове была апробирована такая форма общения с родительской общественностью, как «Школа грамотного родителя». Цель этого подхода к общению – пропаганда ответственного родительства, знания норм и законов в сфере защиты прав несовершеннолетних, ненасильственного воспитания детей, создания в семьях благоприятного психологического климата, основанного на любви и взаимопонимании.

В рамках «Школы грамотного родителя» Наталия Зыкова рассказала всем присутствующим о реализуемом не первый год проекте «Безопасное детство».

Он создан, чтобы обеспечить комплексную безопасность наших детей.

Также детский омбудсмен напомнила, что в рамках проекта работает горячая линия 8-800-350-12-84, на которую все неравнодушные жители региона могут обратиться с информацией об объектах повышенной опасности и других сведениях о фактах, создающих угрозу безопасности детей.

На мероприятии родителей также проинформировали о способах психологической помощи семьям в различных кризисных ситуациях. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы главе администрации муниципального образования город Ефремов Сергею Балтабаеву и детскому омбудсмену.

Большая часть вопросов касалась системы здравоохранения, сложившейся в Ефремовском районе:

нерегулярная выдача лекарств, предоставляемых ребенку-инвалиду, отток медицинских кадров, профессиональная квалификация врачей.

Все поступившие вопросы направлены для принятия соответствующих мер  в адрес министерства здравоохранения Тульской области и взяты на контроль уполномоченного.

Уполномоченный также посетила ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения», где ей удалось познакомиться с условиями проживания и воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с самими детьми и их личными делами. Детский омбудсмен поблагодарила директора и сотрудников центра за индивидуальный подход к каждому ребенку и семье, неравнодушное отношение к своей работе.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:30 +1
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