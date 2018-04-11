Полиночке Кондрашиной требуется помощь в борьбе с раком

У девочки обнаружены новообразования головного и спинного мозга. Полина проходит лечение в Южной Корее, ее семья очень надеется на поддержку земляков.

Полина родилась в июле 2015 года, росла обычным здоровым ребенком, развивалась по возрасту, без патологий. В сентябре 2017 года малышка готовилась пойти в детский сад, но этому событию не удалось осуществиться.

– В августе того же года мы заметили, что один глазик у доченьки стал уходить в сторону, – рассказывает Наталия Кондрашина, мама Полины. – Сразу же обратились к офтальмологу, который не выявил никаких патологий и посоветовал обратиться к неврологу. У Полиночки после трех месяцев различных обследований обнаружили новообразования головного и спинного мозга, после чего нам была выделена квота в РДКБ Москвы для проведения биопсии и назначения дальнейшей тактики лечения.

По результатам гистологического исследования нашей доченьке был поставлен диагноз: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль (АТРО) WHO grade IV. Мир рухнул в одно мгновение.

Стали ждать перевода в онкологический центр, но после трёх недель, проведённых без лечения, после консилиума врачей РДКБ ими было принято решение выписать нас домой, со словами, что жить нашей малышке осталось максимум месяц. Это было 27 ноября 2017 года. Несмотря на все наши усилия, медицинскую помощь в России мы так и не получили.

Было много вопросов: «Как жить?», «За что?», «Почему?», ведь нашей маленькой доченьке на тот момент было 2,4 года.

Известные нам фонды не смогли помочь. С декабря 2017 года благодаря руководству и сотрудникам компании, в которой мы работаем, наша доченька проходит лечение в одном из медицинских центров в Сеуле (Южная Корея). Полиночка здесь перенесла уже не одну операцию – шунтирование головного мозга, гастростомирование – т. к. нарушены некоторые функции организма. Прошли несколько курсов химиотерапии.

По результатам обследований всё это дает положительную динамику лечения, а значит, у нашей доченьки есть все шансы, чтобы жить.

Несмотря на все сложности, наша Полечка держится молодцом, мы между собой называем её «маленьким солдатом». Иногда даже не понимаем, откуда берутся силы у такой крошки. Впереди у нас ещё не один курс химиотерапии, два курса высокодозной химиотерапии с трансплантацией стволовых клеток, радиолучевая терапия.

На данный момент наша семья исчерпала средства по проживанию за рубежом, хотя нам продолжают помогать родственники, коллеги, друзья, неравнодушные люди. Мы просим о помощи всех неравнодушных людей.

Телефон папы 8-920-781-52-61.

Номера карт:

Сбербанк 4276 8660 3396 6097 – папа Руслан Борисович Кондрашин,

Сбербанк 4276 8660 4465 7669 – мама Наталия Сергеевна Кондрашина.