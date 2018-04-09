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В Донском водитель сбил троих пешеходов: один человек погиб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Донском водитель сбил троих пешеходов: один человек погиб

Все обстоятельства ДТП выясняются.

7 апреля в 2.30 в Донском в микрорайоне Северо-Задонск напротив дома № 45 на улице Школьной 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил трех пешеходов, которые двигались по проезжей части дороги.

22-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

22-летнюю девушку и 19-летнего парня госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 0
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