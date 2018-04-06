Юный туляк завоевал Гран-при конкурса «Мини Мистер России»

В Москве с 27 по 29 марта состоялся 10-й юбилейный Всероссийский фестиваль элегантности и талантов «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018». На фестиваль собрались дети из 15 городов: Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Томска, Тулы, Ростова-на-Дону, Димитровграда, Кирова, Лесосибирска, Пятигорска и Судака (Республика Крым).

Все участники фестиваля состязались в четырех возрастных категориях от 4 до 16 лет. Два дня участники состязались в умении дефилировать в национальных костюмах и вечерних нарядах, демонстрировали свои таланты и проходили собеседование с членами жюри.

29 марта состоялось награждение участников. Членами жюри были известные актеры, певцы и публичные персоны: Илана Юрьева (актриса юмористического шоу Уральские пельмени), Анастасия Денисова (актриса сериала «Деффчонки» на ТНТ), Полина Гренц (актриса сериала «Физрук»), Ильшат Шабаев (артист, танцовщик, хореограф, актёр, победитель проекта «Танцы на ТНТ»), Жанна Эппле (актриса, телеведущая), Светлана Пермякова (актриса и звезда сериала «Интерны»), Эвелина Блёданс (актриса, телеведущая и общественный деятель), Согдиана (певица), Александр Бердников, Алексей Кабанов, Дмитрий Пакуличе (участники группы «Корни») и другие.

По итогам конкурса звездное жюри выбрало ученика седьмого класса тульского Центра образования № 38 Дениса Егорова победителем.

Денис серьезно занимается вокалом и актерским мастерством. Для творческого номера туляк выбрал шуточную песню «Гусары», мальчику аплодировали стоя, не только зрители, но и члены жюри.

Победа далась туляку в нелегкой борьбе. На финал Всероссийского конкурса «Мини Мистер России 2018» съехались лучшие из лучших — победители региональных конкурсов из разных российских городов.

– Денис — воспитанник агентства GOLD MODELS, заниматься в нем начал два года назад. За это время он успел стать Мистером Талант в «Мини Мистер Тула — 2016», побеждал в конкурсе «Мини мистер „Слобода“», стал лучшей детской моделью Тулы, а в прошлом году он получил Гран-при конкурса «Лучшая детская модель Тулы 2017», а также победил в «Мини Мистер Тула», – рассказал Олег Александрович, классный руководитель Дениса. – Победа в этом конкурсе дала Денису путевку и право представлять тульский регион на общероссийском конкурсе.

На следующий год Дениса уже пригласили стать ведущим Всероссийского фестиваля Мини Мисс и Мини Мистер России 2019.

- Мы гордимся своим воспитанником. Дениса ждет большое модельное будущее. Мальчика уже пригласили стать лицом показа на ESTET FASHION WEEK, а также его пригласили принять участие в престижном телепроекте «Топ-модель по-детски» 3 сезон, — отметила руководитель агентства GOLD MODELS Светлана Моторина.

Теперь юный воспитанник агентства GOLD MODELS будет представлять Россию на международном фестивале Prince & Princess of the Universe 2019.

Кстати, в 2014 году Никита Жоричев, также воспитанник агентства GOLD MODELS, выиграл титул Мини Мистер России 2014, и, именно с этой победы начался звездный путь теперь уже всем известного, телеведущего, актера, модели. Никита был ведущим на фестивале.