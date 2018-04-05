Туляки держат в банках более 260 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась почти на 10 процентов.

К началу марта объем денежных средств, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг 263,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

При этом объём вкладов населения составил 181,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 9,1%. Большинство вкладов открыто в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте составляет 92,7%.

Индивидуальные предприниматели хранят в банках региона 3,3 млрд рублей. Согласно федеральному законодательству, вклады физических лиц и средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.

Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, составила 208,3 млрд рублей.