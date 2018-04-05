Впервые голосовавших туляков приглашают на домашние матчи «Арсенала»

Вместе с избирательным бюллетенем на выборах Президента России каждый из впервые пришедших на избирательный участок получил пригласительный билет в учреждения культуры и спорта.

Обменять флаер на билет можно в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Использовать его нужно в рамках действия билетной программы на конкретный матч. Количество пригласительных билетов ограничено: