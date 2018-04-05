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Впервые голосовавших туляков приглашают на домашние матчи «Арсенала»

Впервые голосовавших туляков приглашают на домашние матчи «Арсенала»

Молодые болельщики смогут посетить одну из четырёх игр весенней части Чемпионата России.

Вместе с избирательным бюллетенем на выборах Президента России каждый из впервые пришедших на избирательный участок получил пригласительный билет в учреждения культуры и спорта.

Обменять флаер на билет можно в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Использовать его нужно в рамках действия билетной программы на конкретный матч. Количество пригласительных билетов ограничено:

  • 25-й тур. 7 апреля, 19.00, «Арсенал – Уфа» – 3000 билетов,
  • 27-й тур. 22 апреля, 14.00, «Арсенал – Зенит» – 1000 билетов,
  • 28-й тур. 28 апреля, 19.30, «Арсенал – Анжи» – 3000 билетов,
  • 30-й тур. 13 мая, 14.00. «Арсенал – Локомотив» – 1000 билетов.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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