Впервые голосовавших туляков приглашают на домашние матчи «Арсенала»
Молодые болельщики смогут посетить одну из четырёх игр весенней части Чемпионата России.
Вместе с избирательным бюллетенем на выборах Президента России каждый из впервые пришедших на избирательный участок получил пригласительный билет в учреждения культуры и спорта.
Обменять флаер на билет можно в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Использовать его нужно в рамках действия билетной программы на конкретный матч. Количество пригласительных билетов ограничено:
- 25-й тур. 7 апреля, 19.00, «Арсенал – Уфа» – 3000 билетов,
- 27-й тур. 22 апреля, 14.00, «Арсенал – Зенит» – 1000 билетов,
- 28-й тур. 28 апреля, 19.30, «Арсенал – Анжи» – 3000 билетов,
- 30-й тур. 13 мая, 14.00. «Арсенал – Локомотив» – 1000 билетов.
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