В Алексине автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика

7-летний ребенок после оказания помощи отправился домой, госпитализация не потребовалась.

ДТП произошло 3 апреля в 7.45 в Алексине на улице Жуковского, возле дома №3.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 54-летний мужчина на автомобиле «ЛАДА-212140», совершил наезд на ребенка семи лет. Мальчик выпустил руку мамы и выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход после оказания медицинской помощи был отпущен домой.