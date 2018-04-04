В Алексине автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика
7-летний ребенок после оказания помощи отправился домой, госпитализация не потребовалась.
ДТП произошло 3 апреля в 7.45 в Алексине на улице Жуковского, возле дома №3.
Как сообщили в региональном УГИБДД, 54-летний мужчина на автомобиле «ЛАДА-212140», совершил наезд на ребенка семи лет. Мальчик выпустил руку мамы и выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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