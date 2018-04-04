В тульском Скуратово полицейские задержали дачного вора

На счету злоумышленника более 10 краж.

В Скуратовском микрорайоне полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении серии краж.

По предварительным данным, неработающий мужчина разбивал стекла в дачных домах, проникал в помещения и забирал оставленное там имущество.

Чтобы установить личность злоумышленника, сотрудники полиции проводили различные мероприятия, в том числе и устраивали засады.

В отношении задержанного в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».