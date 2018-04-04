В тульском Скуратово полицейские задержали дачного вора
На счету злоумышленника более 10 краж.
В Скуратовском микрорайоне полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении серии краж.
По предварительным данным, неработающий мужчина разбивал стекла в дачных домах, проникал в помещения и забирал оставленное там имущество.
Чтобы установить личность злоумышленника, сотрудники полиции проводили различные мероприятия, в том числе и устраивали засады.
В отношении задержанного в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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