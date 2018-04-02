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Владельцам тульских пивных магазинов предлагают переехать в другие помещения

Владельцам тульских пивных магазинов предлагают переехать в другие помещения

В региональном правительстве прошла прямая линия с председателем комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяной Лапаевой.

В основном, вопросы касались ценообразования, продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, а также поддержки малого и среднего предпринимательства, льготного кредитования бизнеса.

Татьяна Лапаева пояснила, что с 1 января этого года вступили в силу изменения в региональном законодательстве, запрещающие розничную продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Руководителям заведений, расположенных в жилых домах, было предоставлено время для перевода своей деятельности в сферу общепита и поиска других мест для торговли.

Уже с 1 июня требования ужесточатся. Магазинам, расположенным в многоквартирных жилых домах, вход для покупателей в которые организован со стороны двора или торца, запретят продажу пива и пивных напитков, в том числе в розлив.

Татьяна Лапаева также рассказала о мерах поддержки бизнеса. В прошлом году более 7800 предпринимателей получили финансовую, имущественную и консультационную поддержку, прошли обучение. Тульские предприниматели заключили 30 экспортных контрактов и 15 межрегиональных соглашений на поставку товаров. Количество предприятий, экспортирующих свою продукцию, за год увеличилось вдвое.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
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Татьяна Лапаева
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Тула

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