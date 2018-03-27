В Суворовском районе перевернулся ВАЗ

Авария произошла 26 марта 2018 года в 11.15 на 23-м километре автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино» Суворовского района Тульской области.

Как сообщили Myslo в региональном УГИБДД, 32-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21124, предположительно, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего авто опрокинулось.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир данного автомобиля – девушка 22-х лет. Оба с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.