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Почта России за год продала газет и журналов почти на 5 млрд рублей

Почта России за год продала газет и журналов почти на 5 млрд рублей

По предварительным данным, объём розничных продаж прессы в почтовых отделениях вырос на 5%.

В частности, объем продаж изданий ИД «Российской газеты» увеличился на 20%, ИД «Аргументов и фактов» на 10%, ИД «Комсомольская правда» на 6% к уровню 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Оператор наращивает свои продажи на фоне общего падения газетно-журнальной розницы, предлагая прессу по доступным ценам в шаговой доступности. Розничная продажа газет и журналов в России в 2017 снизилась на 10%. А вот самому крупному отечественному почтовому оператору удалось улучшить свои позиции, подняв объём продаж на 5%.

42 тысячи почтовых отделений находятся в шаговой доступности для 95% россиян. Специалисты Почты России анализируют розничные цены на периодику, чтобы сохранить их на максимально низком уровне.

.Дополнительный интерес читателей к печатной прессе удалось вызвать благодаря проведению в филиалах Почты России акций активных продаж прессы «Читаем с Почтой», в рамках которых покупатели могли получить сборник кроссвордов или книгу за покупку газет и журналов.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 −1
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